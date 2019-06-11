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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/6/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/6/2019 فى مصر والدول العربية طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة، العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 27 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون حول معدلاتها العامة.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً بوجه عام.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً الى معتدلاً بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو صيفى حار نسبى نهاراً وتحديداً فى وقت الظهيرة وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة درجات مئوية الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.


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حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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