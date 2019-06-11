جمعية القلب الأمريكية: 3 خطوات قادرة على إنقاذ حياة 94 مليون شخص بالعالم

كتبت أمل علام

أكدت دراسة حديثة نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن هناك 3 أشياء سهلة يمكن أن تساعد فى إنقاذ 94.3 مليون شخص حول العالم من الوفيات المبكرة، الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأفادت دراسة نشرت أمس الإثنين فى دورية جمعية القلب الأمريكية Circulation، بأنه يمكن إنقاذ الأرواح على مدى ربع قرن من خلال زيادة علاج ارتفاع ضغط الدم، وتقليل تناول الصوديوم "الملح"، والتخلص من الدهون غير المشبعة.

وقال جودارز داناي، مؤلف الدراسة الرئيسي، إنه يجب تحقيق أكبر مكاسب فى السنوات الـ25 المقبلة، ويبدو أن الجمع بين هذه التدخلات الثلاثة، كان له تأثير كبير على عدد الوفيات.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة علاج ارتفاع ضغط الدم إلى 70% يمكن أن تطيل حياة 39.4 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الدراسة، ومن شأن خفض استهلاك الصوديوم بنسبة 30% أن يؤخر حدوث 40 مليون حالة وفاة إضافية، بينما يساعد أيضًا فى خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية، وأخيرًا من شأن التخلص من الدهون غير المشبعة الصناعية أن يؤجل 14.8 مليون حالة وفاة أخرى.

وقام الباحثون بحساب أرقامهم من خلال تحليل البيانات العالمية من دراسات متعددة، وكذلك البيانات من منظمة الصحة العالمية، حيث إنه من المتوقع أن تحتل أفريقيا أكبر نسبة من الوفيات الإجمالية، بينما ستشهد جنوب آسيا أكبر الأثر فى القضاء على الدهون غير المشبعة.

وقال داناى إن زيادة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم قد يكون أسهل هدف لتحقيقه، لأن تغيير نمط الحياة أصبح الآن مستهدفًا من قبل العديد من البرامج الصحية، وقد تتطلب الجهود المبذولة لخفض الملح، والقضاء على الدهون غير المشبعة تشريعات أو تغييرات قومية من قبل وزارة الصحة.

وأضاف داناي، أستاذ مشارك بجامعة هارفارد: "نحاول جذب الاهتمام، وجمع الموارد للبلدان فى جميع أنحاء العالم لتحقيق هذه الأهداف.

تشير الدراسة إلى أن بعض الدول قد حققت بالفعل أو تجاوزت أهداف التدخل، حققت كندا، على سبيل المثال، معدلًا بنسبة 70% فى السيطرة على ضغط الدم.

وفى الوقت نفسه، ساعدت مبادرة الحد من الملح فى بريطانيا فى خفض استهلاك الصوديوم هناك بنسبة 15% بين عامى 2003 و2011، وتعتبر الدنمارك على مقربة من التحكم فى استهلاك الدهون غير المشبعة بقانون بدأ تنفيذه فى عام 2004، حيث قادت الطريق إلى بلدان أخرى فى أوروبا، وأماكن أخرى لفعل نفس الشيء، حظرت كندا، والولايات المتحدة مؤخرًا الدهون غير المشبعة.

فى الولايات المتحدة، يُسبب ارتفاع ضغط الدم عن الوفيات المرتبطة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، أكثر من أى عامل خطر آخر قابل للتعديل، وفقًا لإرشادات 2019 للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، والكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وقال الدكتور دانييل مونيوز، الذى ساعد فى كتابة الإرشادات، إن الدراسة الجديدة "تعزز قوة عوامل نمط الحياة، وهناك فرصة هنا لتمكين الناس فى جميع أنحاء العالم بالتوعية، والمعلومات، والتعليم، لاتخاذ خيارات صحية.

على سبيل المثال، توصى الإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، الأشخاص بالحد من الصوديوم إلى أقل من 2.300 ملليجرام يوميًا، ومع ذلك، يستهلك الأمريكيون فى المتوسط ​​أكثر من 3.400 ملج من الصوديوم فى اليوم.

وقال مونيوز، أستاذ مساعد فى طب القلب والأوعية الدموية فى المركز الطبى لجامعة فاندربيلت فى تينيسي، إن التوعية حول تقليل الملح، أو مجرد إدراك مقدار الملح الذى يستهلكونه يوميًا، إلى جانب معرفة الأطعمة التى قد تحتوى على الدهون غير المشبعة، يمكن أن يتيح للناس اتخاذ خيارات أكثر حكمة، كما يمكن أن يشجعهم على الضغط من أجل إجراء تغييرات على نطاق أوسع.