سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

جمعية القلب الأمريكية: 3 خطوات قادرة على إنقاذ حياة 94 مليون شخص بالعالم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:28 م
جمعية القلب الأمريكية: 3 خطوات قادرة على إنقاذ حياة 94 مليون شخص بالعالم 3 خطوات بسيطة لانقاذ ارواح الملايين من امراض القلب
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دراسة حديثة نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن هناك 3 أشياء سهلة يمكن أن تساعد فى إنقاذ 94.3 مليون شخص حول العالم من الوفيات المبكرة، الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأفادت دراسة نشرت أمس الإثنين فى دورية جمعية القلب الأمريكية Circulation، بأنه يمكن إنقاذ الأرواح على مدى ربع قرن من خلال زيادة علاج ارتفاع ضغط الدم، وتقليل تناول الصوديوم "الملح"، والتخلص من الدهون غير المشبعة.

وقال جودارز داناي، مؤلف الدراسة الرئيسي، إنه يجب تحقيق أكبر مكاسب فى السنوات الـ25 المقبلة، ويبدو أن الجمع بين هذه التدخلات الثلاثة، كان له تأثير كبير على عدد الوفيات.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة علاج ارتفاع ضغط الدم إلى 70% يمكن أن تطيل حياة 39.4 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الدراسة، ومن شأن خفض استهلاك الصوديوم بنسبة 30% أن يؤخر حدوث 40 مليون حالة وفاة إضافية، بينما يساعد أيضًا فى خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية، وأخيرًا من شأن التخلص من الدهون غير المشبعة الصناعية أن يؤجل 14.8 مليون حالة وفاة أخرى.

وقام الباحثون بحساب أرقامهم من خلال تحليل البيانات العالمية من دراسات متعددة، وكذلك البيانات من منظمة الصحة العالمية، حيث إنه من المتوقع أن تحتل أفريقيا أكبر نسبة من الوفيات الإجمالية، بينما ستشهد جنوب آسيا أكبر الأثر فى القضاء على الدهون غير المشبعة.

وقال داناى إن زيادة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم قد يكون أسهل هدف لتحقيقه، لأن تغيير نمط الحياة أصبح الآن مستهدفًا من قبل العديد من البرامج الصحية، وقد تتطلب الجهود المبذولة لخفض الملح، والقضاء على الدهون غير المشبعة تشريعات أو تغييرات قومية من قبل وزارة الصحة.

وأضاف داناي، أستاذ مشارك بجامعة هارفارد: "نحاول جذب الاهتمام، وجمع الموارد للبلدان فى جميع أنحاء العالم لتحقيق هذه الأهداف.

تشير الدراسة إلى أن بعض الدول قد حققت بالفعل أو تجاوزت أهداف التدخل، حققت كندا، على سبيل المثال، معدلًا بنسبة 70% فى السيطرة على ضغط الدم.

وفى الوقت نفسه، ساعدت مبادرة الحد من الملح فى بريطانيا فى خفض استهلاك الصوديوم هناك بنسبة 15% بين عامى 2003 و2011، وتعتبر الدنمارك على مقربة من التحكم فى استهلاك الدهون غير المشبعة بقانون بدأ تنفيذه فى عام 2004، حيث قادت الطريق إلى بلدان أخرى فى أوروبا، وأماكن أخرى لفعل نفس الشيء، حظرت كندا، والولايات المتحدة مؤخرًا الدهون غير المشبعة.

فى الولايات المتحدة، يُسبب ارتفاع ضغط الدم عن الوفيات المرتبطة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، أكثر من أى عامل خطر آخر قابل للتعديل، وفقًا لإرشادات 2019 للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، والكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وقال الدكتور دانييل مونيوز، الذى ساعد فى كتابة الإرشادات، إن الدراسة الجديدة "تعزز قوة عوامل نمط الحياة، وهناك فرصة هنا لتمكين الناس فى جميع أنحاء العالم بالتوعية، والمعلومات، والتعليم، لاتخاذ خيارات صحية.

على سبيل المثال، توصى الإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، الأشخاص بالحد من الصوديوم إلى أقل من 2.300 ملليجرام يوميًا، ومع ذلك، يستهلك الأمريكيون فى المتوسط ​​أكثر من 3.400 ملج من الصوديوم فى اليوم.

وقال مونيوز، أستاذ مساعد فى طب القلب والأوعية الدموية فى المركز الطبى لجامعة فاندربيلت فى تينيسي، إن التوعية حول تقليل الملح، أو مجرد إدراك مقدار الملح الذى يستهلكونه يوميًا، إلى جانب معرفة الأطعمة التى قد تحتوى على الدهون غير المشبعة، يمكن أن يتيح للناس اتخاذ خيارات أكثر حكمة، كما يمكن أن يشجعهم على الضغط من أجل إجراء تغييرات على نطاق أوسع.

 

 


امراض القلب

انقاذ الارواح

3 خطوات بسيطة

الحد من الملح

الدهون

ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم

دراسة حديثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 خطوات بسيطة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلا.. اعرفها

السبت، 08 يونيو 2019 08:00 م

نام براحتك.. زيادة مدة النوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:00 م

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:28 م

دراسة: الكوليسترول في البيض مرتبط بأمراض القلب والموت

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:00 م

لمرضى القلب والكوليسترول.. دليلك لتناول كحك وبسكويت العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:30 م

الرجال الأرامل والمطلقين أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 م

دراسة: عصير الطماطم يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 م

إجراء 449 عملية جراحية لمرضى القلب فى قنا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:37 م

دراسة: 7 مؤشرات لتوقع المخاطر المستقبلية لأمراض القلب

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة