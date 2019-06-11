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جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:02 ص
جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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حققت جامعة القاهرة إنجازا جديدا على المستوى الدولى، بإحرازها تقدما ملحوظا فى تصنيف Scimago الإسبانى للجامعات لعام 2019، إذ تقدمت 14 مركزا، حاصلة على المرتبة الأولى على الجامعات المصرية التى ظهرت فى هذا التصنيف، بعد فحص عدد 6459 جامعة على مستوى العالم طبقا للمعايير الدولية للتصنيف.
 
وحققت جامعة القاهرة طبقا لترتيب Scimago 2019 المركز رقم 299 عالميا من حيت الترتيب البحثى متفوقة بذلك على كثير من الجامعات العالمية فى الترتيب البحثى مثل جامعة وارسو الحاصلة على المركز 300، وجامعة ولاية واشنطن بولمان الأمريكية 301، وجامعة بن جوريون- النقب الإسرائيلية 301 ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الألمانى 301، وجامعة شتوتجارت الألمانية 302.
 
من جانبه، أبدى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتزازه بالتقدم الكبير الذى حققته جامعة القاهرة فى هذا التصنيف الدولى، موضحا أن جامعة القاهرة تفوقت فى التصنيف العالمى Scimago على الكثير من الجامعات العالمية المرموقة علميا، ومن أبرز هذه الجامعات: جامعة كنتاكى للرعاية الصحية (508) (university of Kentucky Health Care ) ، وجامعة كاليفورنيا إيرين للرعاية الصحية(509) ( California university health care Irvine )، وجامعة الشمال الشرقى بالصين (513) (North eastern university China)، وجامعة كاج بتركيا (542) (Cag university ).
 
وبالنسبة لترتيب جامعة القاهرة بين الجامعات المصرية فقد شغلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى مصريا و تربعت بذلك على عرش الجامعات المصرية بينما جاءت أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا فى المرتبة الثانية على مستوى الجامعات والجهات البحثية المصرية التى ظهرت فى التصنيف شاغلة المرتبة 579 عالميا و جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الثالثة مصريا واحتل المرتبة 596 عالميا بينما جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة الرابعة مصريا وشغلت المرتبة 605 عالميا. وجاءت جامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة مصريا وشغلت المرتبة 620 عالميا فيما شغلت جامعة المنصورة المرتبة السادسة مصريا و احتلت المرتبة 631 عالميا، وشغلت جامعة الازهر المرتبة السابعة مصريا واحتلت المرتبة 674 عالميا بينما شغلت جامعة الزقازيق المرتبة الثامنة مصريا واحتلت المرتبة 676 عالميا وشغلت جامعة بنى سويف المرتبة التاسعة مصريا واحتلت المرتبة 680 عالميا بينما شغلت جامعة أسيوط المرتبة العاشرة مصريا واحتلت المرتبة 682 عالميا.
 
وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدم بالشكر و التقدير لكل قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا فى تقدم التصنيف الدولى لجامعة القاهرة من خلال أبحاثهم العلمية المتميزة فى شتى مجالات البحث العلمى، داعيا إلى مزيد من التقدم والارتقاء بمستوى البحث العلمى في إطار نظرية التنمية الشاملة حتى تظل جامعة القاهرة سباقة دائما فى مجال البحث العلمى والتعليمى.
 
وأشار الخشت، إلى أن سياسته فى الإدارة تقوم على الدعم المطلق للبحث العلمي وربط البحوث بالتنمية الشاملة. وانطلاقا من الحث والشعور بالواجب الوطنى تجاه وطننا الغالى مصر لأن هامات الأوطان لا ترتفع إلا بالعلم وأهل العلم، موضحا أن كل ما توصلت إليه جامعة القاهرة من مراكز متقدمة على المستوى الدولى كان يقف ورائه تخطيط استراتيجي ومتابعة دائمة وجيش كبير وقوي من الباحثين المصريين الذين يسطرون تاريخ جامعتهم بأحرف من نور بين الجامعات العالمية.
 
 

جامعة القاهرة

اليوم السابع بلس

تصنيف جامعة القاهرة

ترتيب جامعة القاهرة

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