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تعرف على خطة مجلس عمداء كليات كفر الشيخ لتحقيق ترشيد الإنفاق الحكومى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:22 م
تعرف على خطة مجلس عمداء كليات كفر الشيخ لتحقيق ترشيد الإنفاق الحكومى مجلس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى،مما يعظم الاستفادة من إيرادات الدولة من خلال إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن.

وأوضح المجلس إنه قرر عدم شراء أى مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى بالإضافة الى ترشيد استخدام الكهرباء والطاقة، وترشيد استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية.

كما وجه رئيس الجامعة المسئولين الماليين بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الإنفاق العام.

 


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