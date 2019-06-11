تطوير الميادين ودهان وجهات المنازل بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضرى بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى، وذلك لمناقشة التنسيق والتعاون مع جهاز التنسيق الحضرى لعمل تصورات لتجميل وتطوير جميع الميادين الحيوية بالمحافظة والإهتمام بالوجه الحضارى وخلق متنفسات وحدائق ومتنزهات عامة للمواطنين وعلاج الاختناقات المرورية والحد من الإزدحام المرورى وتنظيم المرور، إعادة هيكلة الشوارع ودراسة التوسعات المتاحة فى الشوارع والميادين، فضلا عن تطوير الكورنيش بمدن المحافظة .

ومن جانبه وجه المحافظ بسرعة البدء فى عمل تلك الدراسات والتصورات لتكون جاهزة للتنفيذ،مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الإسبوع الجارى مع المهندس محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضرى، لعقد بروتوكول تعاون لتجميل ميادين المحافظة وطلاء وجهات المبانى باللون الموحد.

وقال المحافظ، إن الهدف من التطوير هو الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى اللائق للمحافظة وإظهارها بالشكل الذى يليق بها أمام الزائرين، مؤكدًا على ضرورة المضى قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيرى عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجههم.