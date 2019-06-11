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تشريح جثة بائع فاكهة قتله زميله فى مشاجرة بسبب خلاف حول مكان البيع ببولاق

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:18 م
تشريح جثة بائع فاكهة قتله زميله فى مشاجرة بسبب خلاف حول مكان البيع ببولاق جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة بائع فاكهة قتل على يد بائع أخر بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
 
وتباشر النيابة التحقيق مع البائع المتهم، حيث وجهت له تهمة القتل، وحيازة سلاح أبيض، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل بائع فاكهة،  نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "بائع فاكهة " تشاجر مع المجني عليه، بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور، وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة. 
 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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فكهانى

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جريمة بولاق

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