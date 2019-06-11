تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 2.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1449.23 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 5.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.9 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.11%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.47%، بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 0.47%.