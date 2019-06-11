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بينالى القاهرة الدولى للفنون يعلن الفائزين بجوائزه الـ5 بقيمة مليون جنيه

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:01 م
بينالى القاهرة الدولى للفنون يعلن الفائزين بجوائزه الـ5 بقيمة مليون جنيه جوائز بينالى القاهرة الدولى
كتب بلال رمضان - تصوير عمرو مصطفي

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شهد المسرح الصغير فى دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، الثلاثاء، حفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز بينالى القاهرة الدولى للفنون، فى دورته الـ13، بعد توقف دام لثمانى سنوات، وتقدر قيمة الجوائز الإجمالية بمليون جنيه مصرى.

وفاز بجوائز بينالي القاهرة 2019: العراقي صادق الفراجي، الفنان الكورى كيم هيو شوينج، الفنانة الاسترالية برجيت، الفنان الأردني أيمن يسرى، الفنان المصرى أحمد بدرى، وفاز بالجائزة الكبرى جورس ناردي ماردان

وقال الدكتور خالد سرور، رئيس بينالى القاهرة الدولى للفنون، لقد جاء شعار هذه الدورة للتعبير عن اللحظة الراهنة التي يعيشها الشرق حاليا، ولقد لعب كل فنان شارك في هذه الدورة دوره، وإن ما نقدمه اليوم، ما هو إلا استكمال لما قدمه وتعلمناه من أجدادنا في مختلف الفنون.

وقال إيهاب اللبان، القوميسير العام لبينالى القاهرة، لقد حاولنا في هذه الدورة الاعتماد على الجودة في عدة نواحى، من أبرزها تشكيل لجنة التحكيم، والأسماء العالمية والعربية غير المسبوقة من قبل.

وتتكون جوائز بينالى القاهرة الدولى للفنون، من 6 جوائز: جائزة النيل الكبرى وتبلغ قيمتها المادية 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 جوائز أخرى، تقدر قيمة كل جائزة منهم بـ150 ألف جنيه مصرى.

وتحمل الدورة الـ13 لبينالى القاهرة الدولى للفنون عنوان "نحو الشرق" ويشارك فيها 80 فنانا من 50 دولة، حيث تحتضن الأعمال قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك خلال الفترة من 10 يونيو حتى 10 أغسطس المقبل.

هذا وتم تكريم الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرفى للبينالى فى إطار احتفاء وزارة الثقافة بعام مصر- فرنسا 2019، كما تشارك 13 دولة أفريقية ضمن فعاليات الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويمثل مصر فى هذه الدورة سبعة فنانين هم: أحمد بدوى، أحمد قاسم، حازم المستكاوى، رضا عبد الرحمن، عصام درويش، مروة عادل، ويوسف نبيل.

وبينالى القاهرة الدولى للفنون هو معرض شامل لجميع أنواع الفنون، أسسه الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، فى عام 1984، وتوقف عقب الدورة الـ12 فى ديسمبر 2010.

شهدت هذه الدورة من بينالى القاهرة الدولى للفنون، زيادة قيمة الجوائز المادية إلى مليون جنيه مصرى، وذلك بعدما تم استحداث جائزتان ليبلغ مجموع الجوائز 5 جوائز بدلاً من 3

 

حفل توزيع جوائز الليالي (1)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (2)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (3)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (4)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (5)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (6)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (7)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (8)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (9)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (10)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (11)
 
حفل توزيع جوائز الليالي (12)

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بينالى القاهره للفنون

بينالى القاهرة الدولى للفنون

جوائز بينالى القاهرة الدولى للفنون

اخبار الثقافه

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