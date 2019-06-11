بلاغ للنائب العام ضد "هيومان رايتس" بتهمة دعم الإرهاب

كتب أحمد حسنى

قدم أيمن محفوظ المحامى، بلاغاً للنائب العام ضد منظمة "هيومان واتش رايتس" الأمريكية، بتهمة نشر الأكاذيب، ووصف الإرهابيين بلفظ "مسلحي داعش في شمال سيناء".

وأضاف البلاغ، أن المنظمة أدعت بأن قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان بالإعتقالات الجماعية التعسفية والعشوائية، والاختفاء القسري، فى ظل تجاهل تام لما تقوم به الجماعات الإرهابية، وأصحاب الأفكار الظلامية والمتشددة، من أعمال عنف وإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، لذلك كان على المنظمة إظهار ذلك في تقاريرها، بدلا من التقارير المغلوطة عن مصر بدون دليل، موضحاً أن المنظمة تعتبر مخالفة، طبقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعديلاته.

وأشار البلاغ، الذي حمل رقم 6458 لسنه 2019، عرائض النائب العام، إلى أنه ينطبق على المنظمة وصف الجماعة الإرهابية، بأن كل "جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة"، مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان، تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

وطالب البلاغ، سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12، 15، 19، 22) من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى.