براءة 6 مسئولين فى قضية رشوة مستشفيات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الخامسة عشر، برئاسة المستشار محمد صبرى جاد، ببراءة 6 مسئولين بجامعة الإسكندرية بعد اتهامهم بالرشوة واستغلال النفوذ بمستشفيات جامعة الإسكندرية، صدر الحكم بعضوية عضوية كل من المستشارين أحمد فهمى يونس، ومحمد عاطف النيدانى.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم تلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بالمخالفة لأحكام القانون لإرساء مزايدات على بعض المتهمين، وقد قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وحددت المحكمة جلسة لإعادة إجراءات المحاكمة، وأصدرت حكمها المتقدم .