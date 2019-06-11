ونقلت قناة (إيه بي سي) الأمريكية عن المسؤول المحلي الهندي ميتو دريتشي قوله إن الفرق الأرضية في طريقها إلى موقع الحطام الواقع في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بولاية "أروناتشال براديش" شمال شرقي البلاد.

وأوضحت القوات الجوية أنه تم رصد الحطام عن طريق طائرة مروحية تحلق على ارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف متر.

وكانت السلطات الهندية قد رصدت قبل أيام مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبية (ثمانية آلاف دولار أمريكي) لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة المفقودة من طراز أنتونوف "إيه إن-32" سوفياتية الصنع قرب حدود الصين.