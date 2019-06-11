النيابة تستعلم عن حالة سيدة طعنها طليقها بسبب خلافات عائلية فى البساتين

كتب سليم على

استعلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن حالة سيدة طعنها طليقها بسبب خلافات عائلية حول رؤية الأطفال، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث، وإعداد تقرير حول ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، تلقى قسم شرطة البساتين، إخطارا من المستشفى العام، يفيد وصول "م. ن"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة بئر أم سلطان، دائرة القسم، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بانتقال الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بينها وطليقها، بسبب منعه من رؤية أبنائه، فتطور الأمر واعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثًا إصابتها البالغة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.