النيابة تستدعى جيران سيدة طعنها طليقها فى البساتين لسؤالهم حول الواقعة

كتب سليم على

استدعت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات الكلية، جيران سيدة طعنها طليقها بسبب خلافات عائلية حول رؤية الأطفال، لسؤالهم حول الواقعة لمعرفة الظروف والملابسات.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة البساتين، إخطارا من المستشفى العام، يفيد وصول "م. ن"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة بئر أم سلطان، دائرة القسم، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بانتقال الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بينها وطليقها، بسبب منعه من رؤية أبنائه، فتطور الأمر واعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثًا إصابتها البالغة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.