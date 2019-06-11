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"المعلمين": أزمة معاشات أبريل نتيجة توقف توريد مستحقاتنا لدى الوزارة منذ 3 أشهر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:00 ص
"المعلمين": أزمة معاشات أبريل نتيجة توقف توريد مستحقاتنا لدى الوزارة منذ 3 أشهر نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن الأزمة التى شهدتها عمليات صرف دفعة معاشات أبريل 2019، للأعضاء والورثة، جاء نتيجة لعدم توافر موارد مالية تكفى لتغطية الدُفعة، موضحا أن دفعة معاشات التى تم صرفها أول يناير الماضى، بلغت نحو 115 مليون جنيه، ودفعة أبريل زادت قيمتها عن دفعة يناير بمبالغ تصدر بمليون ونصف المليون.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توريد وزارة التربية والتعليم لمستحقات النقابة، شهد انضباطا كبيرا خلال آخر عامين، لكن لظروف خارجة عن إرادتهم، لم يتم توريد أيا من مستحقات النقابة منذ 3 أشهر، مما أدى بدوره إلى تعثر صرف دفعة المعاشات فى أبريل الماضى، لافتا إلى أن النقابة مازالت تنتظر توريد تلك المستحقات، ومن المتوقع ألا يتم ذلك قبل يوليو المقبل.

وكانت نقابة المهن التعليمية، قد أعلنت فى بداية أبريل الماضى، صرف دفعة معاشات المعلمين عن شهر أبريل للأعضاء، وتأجيل صرفها للورثة، لتعذر توفير إجمالى قيمة الدفعة.


نقابة المعلمين

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اخبار نقابة المعلمين

صرف معاشات المعلمين

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