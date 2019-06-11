المتهم بطعن طليقته بالبساتين: استولت على 43 إيصال أمانة ورفعت عليا قضايا

اعترف السائق المتهم بالاعتداء على طليقته بسلاح أبيض لخلافات بينهما، أنها استولت على 43 إيصال أمانة، مزيلة بتوقيع الثانى "على بياض"، سبق وأن قام بتوقيعها كقيمة أقساط شراء سيارة ميكروباص، وقيامها باستخدام أحد تلك الإيصالات فى رفع دعوى قضائية ضده.

وأضاف خلال التحقيقات الأولية لنيابة البساتين، أنه فور علمه برفع دعوى ضده، توجه لمسكنها لمعاتبتها، وطالبها برد باقى الإيصالات فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين"، محدثًا إصابتها المشار إليها.

وكشفت التحقيقات، تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغ بوقوع مشاجرة بعقار بدائرة القسم، على الفور، انتقلت مباحث القسم، وتمكنت من تحديد طرفى المشاجرة، ربة منزل مقيمة بمحل البلاغ سبق اتهامها فى قضية "ضرب" مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وأخر طعنى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وسائق مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس فى قضايا "ضرب، تبديد " الزوج السابق للأولى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مباحث القسم تمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.