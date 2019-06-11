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المؤبد لـ 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بالظاهر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:36 م
المؤبد لـ 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بالظاهر مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 عاطلين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، للاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" بالظاهر لتحقيق الثراء السريع.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لقسم شرطة الظاهر، تفيد قيام 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبحوزتهم 30 جرام هيروين، وهاتف محمول، وفرد خرطوش، و7 آلاف جنيه، وتبين أنهم يتخذون من دائرة قسم شرطة الظاهر وكرا لترويج تجارتهم.
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتها بقصد ترويجها على متعاطى المواد المخدرة، والاتجار فيها، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن المواد المخدرة، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهاتف المحمول بهدف تنشيط تجارتهم والاتصال بعملائهم.
 
وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، التى أصدرت بدورها حكمها المقدم.
 
 

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

الهيروين

صناعة الهيروين

محكمه جنوب القاهره

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