سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

السفير اليابانى يتفقد قناطر ديروط المقرر تجديدها بالتعاون مع طوكيو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:15 م
السفير اليابانى يتفقد قناطر ديروط المقرر تجديدها بالتعاون مع طوكيو السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكى فى قناطر ديروط
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكى ، إنه تفقد قناطر ديروط  ،التي من المقرر أن يبدأ مشروع تجديدها العام القادم بقرض المساعدات الإنمائية الرسمية من اليابان. 
ونشرت صفحة السفارة على موقع "فيس بوك" صورة تجمع السفير بمجموعة من الأطفال فى القناطر ، وصرح السفير أنه تم بناء هذه القناطر في عام 1872 وتقوم بتقسيم 17% من إجمالى مياه النيل إلى 7 ترع فرعية وتروي مساحة 600 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل 1.5 مليون فدان. 
 
وأضاف ماساكى نوكى ، أن ترعة الإبراهيمية التي شيدت عليها قناطر ديروط تمتد شمالًا في الناحية الغربية لنهر النيل لمسافة 320 كيلو متر وصولًا إلى الجيزة ، معربا  عن أسفه حيال وضع القناطر قائلا "ولكن للأسف الشديد، أصبح من الصعب إجراء تعديلات فعالة على هذه القناطر وأصبحت مهددة مستقبليًا وذلك بسبب الشيخوخة التي أصابت البوابات الحديدية التي يتم تحريكها يدويُا وتستخدم في ضبط كميات المياه. ولذلك يتطلع الجميع إلى بناء قناطر حديثة تتيح إمكانية استخدام المياه الثمينة بكفاءة وبشكلٍ مستدام. ولكن من المؤسف جدًا أن كميات كبيرة من القمامة ملقاة بها."
 
 

السفير اليابانى بالقاهرة

ماساكى نوكى

قناطر ديروط

المساعدات اليابانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة