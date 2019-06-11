السفير اليابانى يتفقد قناطر ديروط المقرر تجديدها بالتعاون مع طوكيو

كتبت رباب فتحى

قال السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكى ، إنه تفقد قناطر ديروط ،التي من المقرر أن يبدأ مشروع تجديدها العام القادم بقرض المساعدات الإنمائية الرسمية من اليابان.

ونشرت صفحة السفارة على موقع "فيس بوك" صورة تجمع السفير بمجموعة من الأطفال فى القناطر ، وصرح السفير أنه تم بناء هذه القناطر في عام 1872 وتقوم بتقسيم 17% من إجمالى مياه النيل إلى 7 ترع فرعية وتروي مساحة 600 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل 1.5 مليون فدان.

وأضاف ماساكى نوكى ، أن ترعة الإبراهيمية التي شيدت عليها قناطر ديروط تمتد شمالًا في الناحية الغربية لنهر النيل لمسافة 320 كيلو متر وصولًا إلى الجيزة ، معربا عن أسفه حيال وضع القناطر قائلا "ولكن للأسف الشديد، أصبح من الصعب إجراء تعديلات فعالة على هذه القناطر وأصبحت مهددة مستقبليًا وذلك بسبب الشيخوخة التي أصابت البوابات الحديدية التي يتم تحريكها يدويُا وتستخدم في ضبط كميات المياه. ولذلك يتطلع الجميع إلى بناء قناطر حديثة تتيح إمكانية استخدام المياه الثمينة بكفاءة وبشكلٍ مستدام. ولكن من المؤسف جدًا أن كميات كبيرة من القمامة ملقاة بها."