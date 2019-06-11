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الرئيس المالى يحث حكومته على ضبط منفذى هجوم "سوبان كو"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:47 م
الرئيس المالى يحث حكومته على ضبط منفذى هجوم "سوبان كو" الرئيس المالى
كتبت - هناء أبو العز

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حث الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، حكومته على "اتخاذ التدابير المناسبة" من أجل متابعة منفذي الهجوم، الذي تعرضت له قرية "سوبان كو" بوسط البلاد، وخلف مقتل 95 شخصًا على الأقل.
 
وناشد كيتا، الذي يوجد حاليا في سويسرا، حيث يشارك في أعمال "مئوية منظمة العمل الدولية"، مواطنيه " أن لا يقعوا في لغم الانتقام"، موضحًا فى في بيان صادر عن قصر كولوبا، بباماكو، إنه قرر "تقليص" فترة إقامته بسويسرا، حيث "كان يجري التخطيط لعقد اجتماعات رفعية المستوى مع المنظمات الدولية حول التحديات التي تواجه البلد".
 
وكانت قرية "سوبان كو" الواقعة بوسط مالي، والتي تقطنها غالبية من مكونة "الدوغون" قد تعرضت  لهجوم، نفذه مسلحون، وخلف مقتل 95 شخصا على الأقل.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من تعرض قرية "أوغوساغو" الواقعة بوسط البلاد كذلك، والتي تقطنها غالبية من مكونة الفلان، لهجوم خلف أزيد من 100 قتيل.
 

مالى

رئيس مالى

هجوم ارهابى

سوبان كو

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