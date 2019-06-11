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الحكومة تبحث خطط تحسين جودة الهواء وإيجاد حلول ذكية للمشاكل البيئية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:17 م
الحكومة تبحث خطط تحسين جودة الهواء وإيجاد حلول ذكية للمشاكل البيئية محطة رصد ضوضاء
كتبت آية دعبس

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عقدت الحكومة اجتماعا اليوم، لمناقشة خطط تحسين جودة الهواء والضوضاء، بحضور القيادات المعنية بالحكومة، وذلك فى إطار التعاون المستمر مع كافة الوزارات والمؤسسات لمواجهة التحديات وإيجاد حلول ذكية لحل المشاكل البيئية.

واستعرض الاجتماع موقف ودور قطاع النقل فى تحسين جودة الهواء والضوضاء وكذلك مساهمات القطاع فى سياسات التخفيف من أثار التغيرات المناخية، وأيضا سبل دعم سياسات التنقل الكهربى والتنقل غير الآلى ونسب الخفض فى كلفة التدهور البيئى وتم التطرق إلى مشروع استدامة النقل ومساهمة وزارة البيئة للحد من التلوث.

 كما تناول الاجتماع عرض نتائج أحدث الدراسات البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن التأثير الإيجابى لخط المترو الثالث على جودة الهواء وكذلك التحول لاستخدام اتوبيسات تعمل بالكهرباء.

تم خلال الاجتماع مناقشة تحول الموانى المصرية لتكون موانئ خضراء وتم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الوزارتين، بهدف دمج البعد البيئى فى كافة مشروعات النقل القائمة والمستحدثة والتى لها مردود اجتماعى واقتصادى.


تلوث الهواء

الضوضاء

الحد من تلوث الهواء

خط المترو الثالث

تحسين جودة الهواء

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