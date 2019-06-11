التماسيح تستهدف تيمور الشرقية..زيادة 20 مرة فى الهجمات خلال عقود

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "الجارديان" فى نسختها الأسترالية الضوء على المشكلة التى تواجهها جمهورية تيمور الشرقية، بسبب التماسيح المهاجرة من أستراليا، حيث تضاعف عدد الهجمات 20 مرة خلال العقود القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن التماسيح تحظى بالتبجيل في الجزيرة التي تقع شمال غرب أستراليا، حيث ينظر السكان إلى تلك الحيوانات على أنها "أجدادهم" ويتم تكريم التماسيح بمزارات في جميع أنحاء البلاد.

ولكن في العقود القليلة الماضية ، شهدت الأمة زيادة تزيد على 20 ضعفًا في عدد هجمات التماسيح. في الآونة الأخيرة ، تعرض أكثر من شخص واحد في الشهر ، في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليون نسمة ، لهجمات تماسيح بالمياه المالحة ، وأدى أكثر من نصف الهجمات إلى الوفاة.

وتحدث غالبية الهجمات (82.5٪) ، تضيف الصحيفة، أثناء قيام الناس بصيد الأسماك ، وفقًا للباحثين ، حيث يمثل الاستحمام (7.5٪) وجمع المياه (4.2٪) الأنشطة التالية الأكثر خطورة. كل هذا يعرض لسكان تيمور الشرقية سؤالاً غير مريح: لماذا ينقلب عليهم أسلافهم؟.

وأضافت الصحيفة أن بعض التيموريين وجدوا أنفسهم يجيبون إجابة مألوفة في عالم السياسة أكثر من عالم الحيوان، حيث يلومون المهاجرين، على وجه التحديد ، التماسيح المهاجرة من أستراليا ، والتي يقولون إنها سبحت مسافة 700 كيلومتر إلى تيمور الشرقية وتملأ الآن أنظمة النهر وتحيط بالجزيرة.

وقام باحثان مقيمان في أستراليا ، يوسوكي فوكودا وسام بانكس ، برحلة إلى تيمور الشرقية لمعرفة ما إذا كانت هذه النظرية صحيحة ، حيث قاما بجمع عينات من الحمض النووي من التماسيح لمعرفة ما إذا كان هناك أي تمساح أسترالي بين السكان التيموريين.

وجمع الباحثان عينات الحمض النووي من 18 تمساح. كان البعض من الحيوانات الأسيرة ، ولكن تم أخذ عينات تقريبًا من نصفها في البرية.

وأضافت الصحيفة أنه إذا تبين وجود تماسيح أسترالية بين التماسيح المحلية ، فستكون هذه أطول هجرة مؤكدة للحيوان في التاريخ، كما سيؤكد وجود التماسيح الأسترالية في تيمور الشرقية، أيضًا الجهود الأسترالية للحفاظ على الحيوان ، الذى كان على وشك الانقراض قبل 50 عامًا ، وأن هذه الجهود لها تأثير على السكان الإقليميين.