التعليم العالى بالكويت: الطلبة الكويتيون يتصدرون قائمة الوافدين بمصر

الكويت (أ ش أ)

كشفت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين فى مصر بنسبة 18.3% من إجمالى عدد الطلبة الوافدين.

وأكدت كمال – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت عبر الهاتف، بمناسبة الاحتفال بتخريج 2000 طالب كويتي من الجامعات المصرية للعام الدراسى 2018 / 2019 – قوة ومتانة العلاقات الأخوية التى تربط مصر بشقيقتها الكويت، وعمق التبادل الثقافي بين البلدين فى العديد من التخصصات العلمية.



وشددت على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون العلمى بين البلدين، إلى مستوى أكثر تميزا، من خلال خارطة طريق مع وزارة التعليم العالى الكويتية، والتنسيق القائم مع رئيس المكتب الثقافى للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيرى، من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الكويتيين.



وأشارت كمال إلى حرص الجامعات المصرية على تحقيق الجودة والإتاحة معًا؛ حيث تضم العديد من الكليات الفريدة من نوعها والبرامج المتميزة، والتى تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة، داعية الجانب الكويتى إلى زيارة الجامعات المصرية؛ للوقوف على ما تشهده من تطوير حاليًا، لافتة في الوقت نفسه إلى برامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تتضمن ربطًا للجامعات المصرية بالأمريكية من خلال شراكات بينهما، فضلا عن إنشاء مراكز للتميز بموجبها في مجالات الطاقة والمياه والزراعة.



وحول القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالى الكويتية العام الماضي، بشأن اعتماد 7 جامعات مصرية فقط لدراسة الطلبة الكويتيين، قالت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، :"كنا نأمل في استقبال لجنة من مجلس الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي الكويتية، لزيارة الجامعات المصرية قبل إصدار هذا القرار، إلا أننا مستعدون لاستقبال اللجنة في أقرب وقت، لزيارة الجامعات الأخرى تمهيدا لاعتمادها، خاصة وأنها لا تقل في سمعتها الأكاديمية، وتصنيفها العالمي، عن الجامعات السبع التي تم حصر اعتمادها".