سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

التعليم العالى بالكويت: الطلبة الكويتيون يتصدرون قائمة الوافدين بمصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:36 ص
التعليم العالى بالكويت: الطلبة الكويتيون يتصدرون قائمة الوافدين بمصر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين فى مصر بنسبة 18.3% من إجمالى عدد الطلبة الوافدين.

وأكدت كمال – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت عبر الهاتف، بمناسبة الاحتفال بتخريج 2000 طالب كويتي من الجامعات المصرية للعام الدراسى 2018 / 2019 – قوة ومتانة العلاقات الأخوية التى تربط مصر بشقيقتها الكويت، وعمق التبادل الثقافي بين البلدين فى العديد من التخصصات العلمية.


وشددت على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون العلمى بين البلدين، إلى مستوى أكثر تميزا، من خلال خارطة طريق مع وزارة التعليم العالى الكويتية، والتنسيق القائم مع رئيس المكتب الثقافى للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيرى، من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الكويتيين.


وأشارت كمال إلى حرص الجامعات المصرية على تحقيق الجودة والإتاحة معًا؛ حيث تضم العديد من الكليات الفريدة من نوعها والبرامج المتميزة، والتى تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة، داعية الجانب الكويتى إلى زيارة الجامعات المصرية؛ للوقوف على ما تشهده من تطوير حاليًا، لافتة في الوقت نفسه إلى برامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تتضمن ربطًا للجامعات المصرية بالأمريكية من خلال شراكات بينهما، فضلا عن إنشاء مراكز للتميز بموجبها في مجالات الطاقة والمياه والزراعة.


وحول القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالى الكويتية العام الماضي، بشأن اعتماد 7 جامعات مصرية فقط لدراسة الطلبة الكويتيين، قالت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، :"كنا نأمل في استقبال لجنة من مجلس الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي الكويتية، لزيارة الجامعات المصرية قبل إصدار هذا القرار، إلا أننا مستعدون لاستقبال اللجنة في أقرب وقت، لزيارة الجامعات الأخرى تمهيدا لاعتمادها، خاصة وأنها لا تقل في سمعتها الأكاديمية، وتصنيفها العالمي، عن الجامعات السبع التي تم حصر اعتمادها".

 

 


مصر

الكويت

التعليم العالى بالكويت

الطلبه الكويتيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة بنها تشارك فى معرض التعليم العالى بالكويت

الأربعاء، 17 مايو 2017 03:25 م

وزير التعليم العالى بالكويت يغادر القاهرة

الأحد، 31 مايو 2015 06:36 م

اتحاد طلبة الكويت: لجنة لتفقد آلية اعتماد الشهادات الجامعية بمصر

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:43 ص

اتحاد طلبة الكويت بمصر يعلن اعتزامه تنظيم مهرجان طلابى خليجى

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:36 ص

فيديو وصور.. طلبة الكويت في جامعة المستقبل يحتفلون بعيدهم القومى

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:20 م

أساتذة جامعة بنها يحاضرون طلاب الكويت عن بعد

الإثنين، 08 مايو 2017 06:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة