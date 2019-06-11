التحفظ على 25 ألف سماعة غير مطابقة للمواصفات ضبطت بحوزة مستورد بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتحفظ على 25 ألف سماعة كمبيوتر غير مطابقة للمواصفات، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة استيراد وتصدير، على لجنة فنية لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صاحب شركة استيراد وتصدير وأنه استورد كميات ضخمة من سماعات كمبيوتر، غير مطابقة للمواصفات، استعدادها لطرحها للبيع، بالمخالفة للقانون.

وبمداهمة أجهزة الأمن الشركة، تم ضبط مالكها، وعثر بحوزته على 25100 سماعة، غير مطابقة للمواصفات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.