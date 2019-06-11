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الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية تستحل الكذب لتحقيق أهدافها وتدمير خصومها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:15 ص
الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية تستحل الكذب لتحقيق أهدافها وتدمير خصومها رموز جماعة الإخوان الإرهابية
كتب – إسماعيل رفعت

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قالت وزارة الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية، انطوت على فساد وإفساد للدين والقيم والأخلاق، وقد ذكر المنشقون عن الجماعة أن التفكير والتعبير والضمير أبرز الممنوعات فى الجماعة الإرهابية، لأنهم يريدون الناس مسخا لا عقول لهم، ولا فكر لديهم إلا ما تمليه عليهم قيادات هذه العصابة الانتهازية.

وأضافت الأوقاف، فى بيان لها، أن استحلال الكذب لتحقيق أهداف الجماعة وتدمير خصومها منهج راسخ فى أيدلوجيات الجماعة، فى إطار نظرياتها الحاكمة على المجتمعات ظلما وعدوانا بأنها مجتمعات جاهلية تسرى عليها أحكام الجاهلية، فينطلقون من التجهيل إلى التكفير إلى التفجير، وإن تظاهروا بعكس ذلك، وأقسموا عليه جهد أيمانهم الكاذبة.

 


وزاره الاوقاف

الجماعة الإرهابية

القيم والأخلاق

مجتمعات جاهلية

الاخوان

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