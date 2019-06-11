الأمن العراقى يقبض على 3 إرهابيين في محافظة كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية لتفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية فى محافظة كركوك.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن العملية الأمنية نفذت بموجب معلومات استخبارية مشتركة من جهاز المخابرات وشرطة السليمانية؛ ما أسفر عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين وقتل الرابع.



وتعلن القوات الأمنية العراقية -بين فترة وأخرى- عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة (بغداد) والمحافظات العراقية الأخرى.