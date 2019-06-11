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الأمن العراقى يقبض على 3 إرهابيين في محافظة كركوك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:17 م
الأمن العراقى يقبض على 3 إرهابيين في محافظة كركوك القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية لتفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية فى محافظة كركوك

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن العملية الأمنية نفذت بموجب معلومات استخبارية مشتركة من جهاز المخابرات وشرطة السليمانية؛ ما أسفر عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين وقتل الرابع


وتعلن القوات الأمنية العراقية -بين فترة وأخرى- عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة (بغداد) والمحافظات العراقية الأخرى.

 


العراق

القوات العراقيه

كركوك

داعش

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