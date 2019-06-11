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اكتشفيه مبكرا قبل حدوث مضاعفات..علامات تدل على إصابة طفلك بمرض السكر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:07 م
اكتشفيه مبكرا قبل حدوث مضاعفات..علامات تدل على إصابة طفلك بمرض السكر اكتشفيه مبكرا .. مرض السكر يصبب مضاعفات خطيرة
كتبت أمل علام

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أكد الإتحاد الفيدرالى للسكر، أن مضاعفات مرض السكر خطيرة، وقد تؤدى إلى الوفاة إذا لم يتم اكتشافه مبكرا، حيث أن مرض السكر يصيب الأطفال أيضا، وقد يأتى بأعراض قد لا يلتفت اليها الآباء والأمهات، ولذلك يتعرض الأطفال لمضاعفات خطيرة فجأة إذا اهمل علاج مرض السكر، أو عدم اكتشافه مبكرا...

يضع الإتحاد الفيدرالى للسكر، بعض العلامات التى يجب الإنتباه إليها، لتشخيص مرض السكر، وأهمها  التبول بكثرة على مدار اليوم، والعطش الشديد، وفقدان الوزن فجأة، والدخول فى غيبوبة كيتونية إذا تم إهماله، وقد تتدهور حالة الطفل خلال يومين فقط.

 

 خطوات للوقاية من سكر النوع الثانى..

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على حدوث مرض السكري من النوع الثانى، والأكثر تأثيرا هي سلوكيات نمط الحياة المرتبطة بالحياة الحديثة،تشير الأبحاث إلى أنه يمكن الوقاية من غالبية الحالات، التي تصل إلى 80 %، وفقا لبعض الدراسات، من مرض السكري من النوع الثانى من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتجنب الاصابة بالسمنة،باعتبارها السبب الرئيسى للإصابة بالسكر.

وأشار الاتحاد الفيدرالى للسكر، إلى أن النظام الغذائي الصحي يشمل تقليل كمية السعرات الحرارية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، واستبدال الدهون المشبعة (مثل الكريمة والجبن والزبدة) بالدهون غير المشبعة (مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون والخضروات)، وتناول الأطعمة المحتوية على الألياف الموجودة بالفواكه، الخضروات، والحبوب الكاملة) ، وتجنب استخدام التبغ، والكحول، والسكر المضاف.

ويعتبر النشاط البدني المنتظم ضروري للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، يكون أكثر فاعلية عندما يتضمن مجموعة من التمارين الرياضية، (مثل الجرى، والسباحة، وركوب الدراجات) بالإضافة إلى تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه بدون حركة أو نشاط .


مرض السكر

علامات الاصابة بمرض السكر

مضاعفات مرض السكر

الاطفال المصابين بالسكر

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