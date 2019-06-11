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استدرجه لمكان مهجور.. نجار يعتدى على طفل جنسيا والمحكمة تسجنه 7 سنوات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:45 م
استدرجه لمكان مهجور.. نجار يعتدى على طفل جنسيا والمحكمة تسجنه 7 سنوات جريمة هتك العرض-أرشيفية
كتب سليم على

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فى واقعة مفجعة فى منطقة السيدة زينب، اعتدى نجار جنسيا على طفل لم يستكمل عمره العاشر، داخل مكان مهجور بدائرة القسم.
 

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن الأهالى بمنطقة السيدة زينب من ضبط نجار استدراج طفل لا يتجاوز عمره 10 أعوام، إلى مكان مهجور فى دائرة القسم، وشرع فى الاعتداء عليه جنسيًا وعندما رفض الطفل وحاول الصراخ فكمم فاه وحاول قتله خنقًا إلا أن الطفل تمكن من الإفلات منه وخرج يصرخ فى الشارع حتى تمكن الأهالى من إنقاذه والقبض على المتهم وتسليمه لقسم الشرطة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم عندما حاول الطفل الهروب منه تعدى عليه بالضرب وتركه ليتمكن من إحضار أى شيء يحاول توثيقه به، لكن الطفل نجح فى الهروب منه، وعندما خرج لم يتمكن من الإمساك به، وتجمع الأهالى أمام المنزل المهجور ودخلوا وضبطوا المتهم.

 

وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطبيب الشرعى لبيان واقعة الاعتداء الجنسى عليه من عدمه، وما لحق به من إصابات وإعداد تقرير وافٍ بها، الذى أكد صحة الواقعة، وقررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية

 

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 7 أعوام؛ لاتهامه بالتعدى جنسيًا على طفل والشروع فى قتله بالسيدة زينب.


عقوبه هتك العرض

محكمه جنايات القاهره

السيدة زينب

نيابة السيده زينب

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