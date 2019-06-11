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ارتفاع طالبى اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بسبب الأزمة الفنزويلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:01 م
ارتفاع طالبى اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بسبب الأزمة الفنزويلية طالبي اللجوء - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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ارتفع عدد طالبى اللجوء الجدد فى الاتحاد الأوروبي بنسبة نحو 15 %، بالمقارنة مع الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الماضى، ووفقا لقناة "إيه جيه أو" الإسبانية فإن هذا الأزمة الفنزويلية السبب فى ذلك.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن عدد طالبى اللجوء من الدول التى لا يحتاج مواطنوها الحصول على تأشيرة للسفر فى منطقة شينجن، والتى تشمل فنزويلا وكولومبيا وألبانيا وجورجيا، ارتفع.

وأوضحت أن هناك 206.500 من طالبى اللجوء خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بالمقارنة مع 179 الف فى العام الماضى، وارتفع عدد طالبى اللجوء لأول مرة من فنزويلا بنسبة 121% يصل الى 14.257 شخص.

فى حين انخفض عدد السوريين المتقدمين، للحصول على اللجوء لأول مرة بنسبة 8 %، ليصل العدد إلى 20.392 شخص، ومن أفغانستان 14.42 شخصا.

 


ازمة فنزويلا

فنزويلا

الاتحاد الاوروبى

اللاجئين

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