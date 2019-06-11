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إخلاء إدارى لعقار يمثل خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:18 م
إخلاء إدارى لعقار يمثل خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة عقار قديم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة  برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة ، وتحت اشراف العقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة ، الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث القسم ، قرار الإخلاء الإدارى لعقار مكون من دور أرضى وعشر أدوار علويين خلف الأمن المركزى .

 

حيث انتقلت لجنة برئاسة  عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى ، وهدير محسن المنشاوى عضو قانونى، ومسئولى الإدارة الهندسية بحى غرب ، لموطن العقار ، الصادر بحقة القرار الهندسى الذى يقتضى بإزالة الأدوار المخالفة من الثامن علوى للعاشر علوى وإلتى أدت إلى حدوث تصدعات بالعقار الأمر الذى اقتضى إلى إخلاء العقار من الدور الأول علوى للدور السابع علوى اخلاء جزئيا من السكان دون المنقولات والإخلاء الكلى للسكان والمنقولات من الدور الثامن العلوى حتى الدور العاشر العلوى .

 

 وقد تم تنفيذ القرار  وعمل كوردون امنى بمحيط العقار و فصل كافة المرافق ، لحين الإنتهاء من إزالة المخالفة لما يمثلة من خطورة داهمة على الماره والسكان والمواطنين .

 

 


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