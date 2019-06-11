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أم معيلة لأربع أبناء تشكو رفض زوجها تطليقها وتهديدها بحرمانها من أبنائها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:00 ص
أم معيلة لأربع أبناء تشكو رفض زوجها تطليقها وتهديدها بحرمانها من أبنائها خلافات زوجية،ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة، دعوى استئناف على حكم الرؤية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتؤكد الأم لأربعة أطفال :" أعانى من مشاكل مع زوجى بسبب عنفه وتعديه على بالضرب والتهديد بالقتل، وذلك بعد تحايله بالشهود الزور والتحريات المغلوطة وإجبارى على اصطحاب الأطفال أسبوعيا من السلام إلى إمبابة".

وتضيف الزوجة نيرة ع، أثناء جلسات تسوية القضية: "طلبت الطلاق بعد حياة زوجية دامت 15 عاما، فأصاب زوجى الجنون وكاد أن يفتك بى، هددنى بالقتل والتشويه، إذا لم أعد لمنزله، حرر ضدى بلاغا وأقام دعوى طاعة ليجبرنى على الخضوع له مرة أخرى، حرض البلطجية، ونجح فى الحصول على حكم رؤية بمنطقته السكنية والتى تبعد عن منزل أهلى، لأتعرض لمواقف محرجة ومخيفة بسبب تعاطى البعض منهم المواد المخدرة بشكل علنى ".

وتتابع: توعدنى زوجى بإسقاط الحضانة عنى وذلك بالرغم من زواجه بعد تركى لمنزله مباشرةً، لأعانى من صعوبة التحصل على حقوقى وأبنائى منذ ما يزيد عن 7 شهور، تاريخ هجرى لزوجى، ليتبرأ من نفقاتهم رغم أنه ميسور الحال ويتقاضى راتب شهرى كبير جدا.

 


محكمه الاسره

عنف ضد الابناء

ضرب الزوجات

الطلاق للضرر

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