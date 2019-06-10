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وكيل أوقاف كفر الشيخ: نستهدف بيع صكوك بمليون جنيه العام الجارى

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:12 م
وكيل أوقاف كفر الشيخ: نستهدف بيع صكوك بمليون جنيه العام الجارى الشيخ سعد الفقي وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم توزيع الصكوك على الإدارات المختلفة في جميع المراكز، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ كان لها دور بارز العامين الماضيين في بيع صكوك الأضاحي للراغبين، مما كان له أطيب الأثر في توزيع 15 طن لحوم علي الفقراء والأماكن الأكثر احتياجا.
 
وأضاف الفقى، أن ثقة من يشترون الصكوك في أداء القائمين عليها، أدى إلى زيادة المبيعات التي وصلت الي ما يقرب من 700 ألف جنيه العام الماضى، مشيداً بدور أئمة المساجد في جميع الإدارات وثقة رواد المساجد فيهم، مشيرا إلى أن المستهدف هذا العام هو الوصول بالمبيعات من الصكوك إلى مليون جنيه.

محافظه كفر الشيخ

أوقاف كفر الشيخ

صكوك الاضاحي

وزاره الاوقاف

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