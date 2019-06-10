وكيل أوقاف كفر الشيخ: نستهدف بيع صكوك بمليون جنيه العام الجارى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم توزيع الصكوك على الإدارات المختلفة في جميع المراكز، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ كان لها دور بارز العامين الماضيين في بيع صكوك الأضاحي للراغبين، مما كان له أطيب الأثر في توزيع 15 طن لحوم علي الفقراء والأماكن الأكثر احتياجا.

وأضاف الفقى، أن ثقة من يشترون الصكوك في أداء القائمين عليها، أدى إلى زيادة المبيعات التي وصلت الي ما يقرب من 700 ألف جنيه العام الماضى، مشيداً بدور أئمة المساجد في جميع الإدارات وثقة رواد المساجد فيهم، مشيرا إلى أن المستهدف هذا العام هو الوصول بالمبيعات من الصكوك إلى مليون جنيه.