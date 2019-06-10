وزير الصناعات الحربية البيلاروسية: شركاتنا متحمسة للاستثمار فى مصر

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة بيلاروسيا الصديقة فى العديد من مجالات التصنيع.

وشدد الفريق التراس، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، للمشاركة فى تطوير الصناعات الدفاعية والمدنية، وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية.

جاء هذا، خلال زيارة رومان غولوفتشينكو Roman Golovchenko وزير الصناعات الحربية لجمهورية بيلاروسيا، والدكتور سيرجي راتشكوف Sergei Rachkov سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، ووفد من كبرى الشركات بمجمع الصناعات الحربية البيلاروسية.

شهد اللقاء، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، وصيانة وعمرة الطائرات والشاحنات والبصريات وصيانة المعدات والذكاء الاصطناعى، وأجهزة التأمين والتتبع والسيطرة وصناعة أجهزة الاتصال والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والنظم الهندسية.

وأكد"التراس"، على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا، وتبادل الخبرات مع دولة بيلاروسيا الصديقة، مشددا على اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.

من جانبه أعرب "رومان غولوفتشنيكو" وزير الصناعات الحربية لجمهورية بيلاروسيا عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع، ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهذا ما لمسناه عن قرب أثناء مشاركتنا بمعرض إيدكس الدولى للدفاع الذى عقد بالقاهرة نهاية العام الماضى.

وأشار وزير الصناعات الحربية لجمهورية بيلاروسيا، إلى أن الشركات البيلاروسية متحمسة للمشاركة باستثماراتها وامكاناتها الصناعية والتكنولوجية فى عدة مشاريع فى مصر بالتعاون مع الهيئة والتي لنا تعاون سابق معها في العديد من مجالات التصنيع , مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد أعمدة الصناعةالمصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.

وأكد "سيرجى راتشكوف "سفير بيلاروسيا بالقاهرة علي حرص بلاده علي زيادة وتيرة تعميق وتوسيع نطاق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع مصر، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعاتالقومية التي تشهدها مصر حاليا.







