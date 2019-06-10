جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع اللبناني، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب (برنامج المتفوقين) في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وقال الوزير بو صعب، إن الإرهاب لا دين له، مشددا على أنه لا يقبل أن يُسمى الإرهابيون بالإسلاميين المتشددين، لأن الإسلام دين الانفتاح والحوار والإخاء.

وتطرق إلى الاعتداء الإرهابي المسلح، الذي شهدته مدينة طرابلس (شمالي لبنان) عشية عيد الفطر والذي أسفر عن مقتل عنصرين بالجيش واثنين من جهاز قوى الأمن الداخلي، مؤكدا حرصه الشديد على إعلان كافة الحقائق والأمور المتعلقة بالحادث الإرهابي فور الانتهاء منها.

وأشار إلى أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، على نحو من شأنه أن يشكل عاملا إضافيا لتعزيز الوضع الاقتصادي، وتعزيز أمل الشباب في المستقبل، وتوفير فرص العمل في كافة القطاعات، مؤكدا أن لبنان مر بظروف أكثر صعوبة في السابق وخرج معافى.