وزيرة بريطانية: اختيار مرشح يروج لبريكست دون صفقة يمهد لانتخابات مبكرة

كتبت رباب فتحى

حذرت أمبر رود وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، من أن اختيار بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، أو أى مرشح يروج للخروج الصعب دون اتفاق لخلافة تيريزا ماى على زعامة "المحافظين"، ورئاسة الوزراء - ينذر بإجراء انتخابات عامة مبكرة، حيث تبدأ المسابقة المزدحمة أخيرًا بجدية اليوم الإثنين.

انتقدت رود التى أعلنت أنها تدعم جيريمي هانت ، وزيرة الخارجية ، لخلافة تيريزا ماي ، موقف جونسون المتشدد تجاه مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ، قائلة: "أخشى أن هذا لن ينجح إذا لم تكن لديك خطة"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت رود إن وعود جونسون ودومينيك راب وإستير ماكفي بمغادرة الاتحاد دون صفقة، إذا رفض الاتحاد الأوروبى إعادة التفاوض بشأن صفقة الخروج وهو الاحتمال المتوقع، سيتم رفضها من قبل نواب "العموم" وينتهي الأمر بإجراء انتخابات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التصويت لمرشح يروج لبريكست لا صفقة ، هو في الواقع ، تصويتا على إجراء انتخابات المبكرة ، قالت رود لبرنامج على راديو بي بي سي: "من وجهة نظري ، نعم سيكون كذلك".

وقالت: "سيجد أعضاء البرلمان طريقة لإيقاف أى خروج دون صفقة، وأعتقد أن أي زعيم طموح يحتاج إلى معرفة ذلك، أعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات - البرلمان مكان مبدع للغاية ، وبمساعدة رئيس برلمان نشيط ، سيجد النواب طريقة من أجل سماع صوتهم."

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن قدمت ماى استقالتها رسميًا يوم الجمعة ، سيطلق هانت ، راب ، وزير بريكست السابق ، ومات هانكوك ، وزير الصحة ، وغيرهم ترشيحاتهم على القيادة اليوم.

وتغلق الترشيحات لهذا المنصب الساعة 5 مساءً ، وعندها يجب أن يكون المرشحون قد حصلوا على ثمانية ترشيحات على الأقل للمضي قدماً في الجولة الأولى من التصويت. مع وجود 11 نائبا يريدون ترشيح ، يتوقع أن يفشل البعض في الوصول إلى المرحلة الثانية.