هيدستون وإلين ماى من أوائل الفائزين بجوائز تونى المسرحية فى نيويورك

نيويورك (رويترز)

أصبحت إلين ماى ومسرحية (هيدستون) من بين أوائل الفائزين بجوائز تونى المسرحية فى نيويورك التى تمنح لأفضل أداء مسرحى فى برودواى.

وفازت ماى (87 عاما) بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور مريضة بالزهايمر فى مسرحية (ذى ويفرلى جاليرى)،وحقق هذا الموسم أرقاما قياسية فى برودواى حيث تجاوزت مبيعات تذاكر المسارح 1.8 مليار دولار.

وفازت مسرحية (هيدستون) بست جوائز من بينها جائزة أفضل مدير موسيقى لراشيل تشافكين، وأشارت تشافكين إلى أنها المرأة الوحيدة التى تخرج حاليا موسيقى لبرودواى ودعت عالم المسرح لتقديم لمزيد، وقالت للجمهور "إنه فقر فى الخيال".

وفاز أندريه دو شيلدز (73 عاما) بجائزة أفضل ممثل مساعد فى مسرحية موسيقية عن دوره فى مسرحية (هيدستون) فى حين ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة فى مسرحية موسيقية إلى آلى ستروكر عن دورها فى مسرحية (أوكلاهوما!).

وأصبحت ستروكر التى لعبت دور أدو آنى "الفتاة التى لا يمكن أن تقول لا" بذلك أول ممثلة على كرسى متحرك تفوز بجائزة تونى، وقالت ستروكر "هذه الجائزة لكل طفل يشاهدنا الليلة ويعانى من إعاقة أو قيود أو تحد وينتظر أن يرى نفسه ممثلا فى هذا المجال."

وكانت هيذر هيتشنز رئيسة صندوق المسرح الأمريكى الذى يقدم جوائز تونى بالتعاون مع رابطة برودواى قالت "نجارى اتجاهات العصر المختلفة بشكل أكبر".

وأضافت "يمكنك أن ترى هذا فى موضوعات كل المسرحيات تقريبا. من الصعب أن نجد مسرحية لا تتطرق إلى قضية حالية أو مهمة".

وقالت تشارلوت سان مارتن رئيسة رابطة برودواى إن الشبان ينجذبون إلى فن المسرح بفضل تناول القضايا الحالية وانخفاض متوسط سعر التذكرة عن مئة دولار.



توزيع جوائز تونى المسرحية (1)



توزيع جوائز تونى المسرحية (2)



توزيع جوائز تونى المسرحية (3)



توزيع جوائز تونى المسرحية (4)



توزيع جوائز تونى المسرحية (5)



توزيع جوائز تونى المسرحية (6)



توزيع جوائز تونى المسرحية (7)



توزيع جوائز تونى المسرحية (8)



توزيع جوائز تونى المسرحية (9)



توزيع جوائز تونى المسرحية (10)



توزيع جوائز تونى المسرحية (11)



توزيع جوائز تونى المسرحية (12)



توزيع جوائز تونى المسرحية (13)



توزيع جوائز تونى المسرحية (14)



توزيع جوائز تونى المسرحية (15)



توزيع جوائز تونى المسرحية (16)



توزيع جوائز تونى المسرحية (17)