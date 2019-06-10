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هيئة النقل العام : تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
هيئة النقل العام : تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا أتوبيسات النقل العام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة انتهت من تجديد أكثر من 600 أتوبيس نقل عام، ضمن استعدادات محافظة القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بتجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير البطولة، مشيرا الى أنه سيتم زيادة الأتوبيسات المخصصة للعمل على خطوط الإستادات الى 800 سيارة ، مؤكدا أنه تم تجديد محطات أتوبيس هيئة النقل ، كما تم انشاء غرف عمليات خاصة بحافلات البطولة، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بلصق لوجو البطولة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرةعلى السيارات .


بطولة افريقيا

النقل العام

هيئة النقل العام

استاد القاهرة

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