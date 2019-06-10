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هل من أفطر فى رمضان عليه قضاء أم كفارة؟ .. الإفتاء تجيب

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:55 ص
هل من أفطر فى رمضان عليه قضاء أم كفارة؟ .. الإفتاء تجيب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز إخراج كفارة الإفطار فى رمضان للشخص الذى يستطيع أن يصوم ما فاته من أيام، إلا إذا كان لديه عذرًا شرعيًا كأن يكون مريضًا مرضًا يمنعه من الصيام طوال حياته.

جاء ذلك فى مقطع فيديو بثته الدار عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على سؤال إحدى السيدات: "أفطرت لمرض فهل على قضاء أم كفارة؟".

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع الفيديو، إنه إذا أفطرت المرأة أيامًا من رمضان يجب أن تقضى هذه الأيام بعد ذلك بالصيام، إلا إذا كانت مريضة مرضًا مزمنًا ، والأطباء منعوها من الصيام فى رمضان وبعد ذلك، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، بمتوسط 15 جنيها فى اليوم".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كانت السيدة مريضة مرضا طارئا ويرجى الشفاء منه، فيجب عليها الانتظار والصوم وقضاء الأيام التى عليها.


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