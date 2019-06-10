مقتل 12 قياديا بشبكة حقانى فى عملية أمنية بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت المديرية الوطنية للأمن فى أفغانستان اليوم الاثنين، مقتل 12 قياديا بشبكة "حقانى" المسلحة فى عملية لقوات الأمن بإقليم "خوست " .

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن عنصرا آخرا بالشبكة أصيب فى العملية، فيما تم القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

وأوضحت السلطات أن القادة الذين تم قتلهم خلال العملية الأمنية تورطوا فى أنشطة إرهابية ومدمرة فى الإقليم .

يشار إلى أن شبكة "حقانى" تعد مساعدا لحركة "طالبان" وتنشط بشكل واسع فى أقاليم "خوست" و"بكتيا" و"بكتيكا" الواقعة بشرق أفغانستان.