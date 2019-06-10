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محكمة النقض تبرئ 12 متهما فى أحداث تظاهرات بمدينة السادات

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:37 م
محكمة النقض تبرئ 12 متهما فى أحداث تظاهرات بمدينة السادات محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 12 متهما على أحكام الحبس سنة مع الشغل فى القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان، والاشتراك وآخرين مجهولين فى تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات، في القضية رقم 1676 لسنة 2017 كلي شبين الكوم، وقررت براءة المتهمين.  
 
كانت محكمة جنايات شبين الكوم، اصدرت حكما بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين في القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان، والتى أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات، كما حازوا وأحرزوا طلقات حية مما يستعمل على الأسلحة النارية فى القضية رقم 1676 لسنة 2017 كلى شبين الكوم.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا في نوفمبر 2016 بدائرة مركز السادات محافظة المنوفية، بالإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة وتعريضها للخطر حال مشاركتهم في التظاهرات.

الإفريقي ضد الترجي


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