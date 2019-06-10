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لدغات البعوض والحشرات لا تنقل عدوى الفيروسات الكبدية.. اعرف السبب

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:02 م
لدغات البعوض والحشرات لا تنقل عدوى الفيروسات الكبدية.. اعرف السبب البعوض
كتب وليد عبد السلام

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معروف أنه عند التعرض للدغة البعوض فانها تتغذى على دم الشخص الملدوغ فمن المنطقى أن يتبادر إلى أذهان المواطنين سؤال فى غاية الأهمية وهو
هل تستطيع الناموسة نقل عدوى فيرس سى أو الفيروسات الكبدية الاخرى حينما تقوم بلدغ شحص مصاب ثم بعد ذلك تلدغ شخص أخر.
 
ويؤكد خبراء الطب الوقائى بوزارة الصحة أنه  لحسن الحظ لا تنتقل البعوضة عدوى فيروس سى عن طريق لدغاتها وكذلك الحشرات وذلك للأسباب التالية.
 
 
1- الناموسة تحقن الإنسان بلعابها وليس بالدم.
2- من المعروف أن عدوى فيرس سى أو بى تنتقل عن طريق التعرض للدم فقط .
3- عند التعرض لللدغات البعوض والحشرات فان التركيب البيولوجى الفريد لإبرتها المكونة من قناتين منفصلتين حيث تعمل القناة الأولى على حقن الجلد بلعاب البعوض والذى يحتوى على العديد من المواد التى تسهل اختراق الجلد أما القناة الثانية لأبرة البعوضة فيتم عن طريقها امتصاص الدم من الضحية.
 
4- القناة التى تمتص دم الضحية بها صمامات تسمح فقط بمرور الدم فى اتجاة واحد من الضحية لمعدة البعوضة ولا تسمح بالعكس أى دخول الدم من البعوضة الى الضحية .
 
5- الفيروسات الكبدية سى وبى من الفيروسات الحساسة جدا والتى تعتمد على انتقاء عوائل مناسبة لتعيش فى اكبادها، وبما أن الناموس لا يحتوى على كبد فان تلك الفيروسات لا تستطيع النجاة لفترات طويلة داخل جسم البعوضة .
 
6 - وجد علماء الحشرات أن البعوض نادرا ما تلدغ شخصين متتاليين فى نفس الوقت فبعد أن تلدغ أحد الاشخاص وتمتص وجبتها من الدماء تطير بعيدا حتى تهضم تلك الوجبة ثم بعد ذلك تعود للتغذية .
 
7- البعوض ينقل أمراض الملاريا والحمى الصفراء وهى تنتقل عن طريق لعابها وليس عن طريق الدم.
 
 
 
 

 


البعوض

الفيروسات الكبدية

الحشرات

الدم

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