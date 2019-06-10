الرئيسية أخبار عربية قناة العربية: استقالة وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى من منصبه الإثنين، 10 يونيو 2019 11:55 ص وزير الخارجية اليمنى كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفاد مراسل قناة العربية الحدث في نيويورك، باستقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليمانى، من منصبه. وزير الخارجية اليمنى استقالة وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى اليمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة "دعم الشرعية فى اليمن" يطلق حملة لإغاثة متضررى الأمطار الغزيرة فى عدن الإثنين، 10 يونيو 2019 11:33 ص التحالف العربى يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة فى اليمن الإثنين، 10 يونيو 2019 06:18 ص اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول الإثنين، 10 يونيو 2019 12:59 ص نائب رئيس اليمن يثمن إسهام دول التحالف العربى فى مواجهة مشروع إيران التخريبى السبت، 08 يونيو 2019 09:31 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019 أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا" سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟ بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت المزيد من Trending Plus
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