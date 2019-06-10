ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن بوتشارنيكوف إشارته - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - إلى أن القمة ستُعقد قبل نهاية العام الجاري، وأنه سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.. موضحا أن رؤساء الدول الثلاث (فلاديمير بوتين وإلهام علييف وحسن روحاني) سيبحثون خلال القمة جميع جوانب التعاون بينهم.

يذكر أن آخر قمة بهذه الصيغة عقدت في نوفمبر 2017 في طهران، حيث وقع الرؤساء الثلاثة على بيان مشترك صدر في ختام القمة لتعزيز التعاون وتطويره بينهم.