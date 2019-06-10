"فى جولة ليلية".. محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منطقة رأس كيندى

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ أعمال تطوير منطقة "رأس كيندي" خلال جولة ليلية، حيث أصدر المحافظ تعليماته بتطوير المنطقة تطويرا شاملا وإنشاء قرية بدوية وريفية وضم المنطقة ضمن الخريطة السياحية مرة أخري.

يذكر أن منطقة "رأس كيندى كانت مزارا سياحيا صنعته الطبيعة، يقع بالقرب من السوق التجارى القديم بمدينة شرم الشيخ في أول طريق السلام من مدخل شرم الشيخ، ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم لوجود صخرة تشبه إلى حد كبير رأس الرئيس الأمريكى الراحل جون كنيدى، حتى أن السياح كانوا يتوافدون على هذا المزار ويلتقطون الصور، منذ سنوات عديدة مضت.

وقرر المحافظ تطوير المنطقة لتصبح مزارا سياحيا هاما لوافدى مدينة شرم الشيخ ضمن تنوع المنتج السياحي وتطوير المناطق والمقاصد السياحيه بشرم الشيخ لتصبح مزارا سياحيا ذات طابعا فريدا .