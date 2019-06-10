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ضبط مدير مخبز استولى على 266 ألف جنيه من أموال الدعم

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:03 ص
ضبط مدير مخبز استولى على 266 ألف جنيه من أموال الدعم مخبز بلدى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، ببيعها فى السوق السوداء.
 
كما تبين استيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (266629 مائتان وستة وستون ألف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهاً) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.
 
 

الخبز

اموال الدعم

سرقة اموال الدعم

مخالفات المخابز

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