ضبط مدير مخبز استولى على 266 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، ببيعها فى السوق السوداء.

كما تبين استيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (266629 مائتان وستة وستون ألف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهاً) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.