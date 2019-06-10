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شاهد.. تغييرات فى سياسات الحمدين والسبب حوار إيرانى أمريكى

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
شاهد.. تغييرات فى سياسات الحمدين والسبب حوار إيرانى أمريكى تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد تقرير لقناة "مباشر قطر" أن تقلب السياسات التى ينتهجها تنظيم الحمدين لا تزال السمة الأبرز لدبلوماسيته الخارجية التى ظهرت جليًا من خلال حالة التوتر التى تعيشها المنطقة، إيذاء الحرب الأمريكية الإيرانية الوشيكة من خلال التصعيد العسكري الأمريكي مؤخرًا، حيث يلعب النظام القطري على الوترين، يعلن وقوفه مع الإدارة الأمريكية في العلن ودعمه لإيران في الخفاء.

وأضاف تقرير مباشر قطر أن النظام القطري باتت لديه توجهات إقليمية منذ بدايات الأزمة مع دول المقاطعة العربية من خلال ارتمائه فى أحضان إيران وتركيا عبر تبنى استراتيجية دعم تقوم على تقديم تسهيلات بينهم.


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