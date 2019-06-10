سقوط عاطل وراء سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل بمصر القديمة، لقيامه بإرتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة مصر القديمة، قيام عاطل 38 سنة مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وقيامه بإرتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.