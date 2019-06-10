سفير اسبانيا يبحث توريد الأبقار العشار لزيادة انتاج الألبان واللحوم فى مصر

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والداجنة، سفير اسبانيا بالقاهرة رامون جيل كاساريس ومسئولين بالسفارة لدراسة أوجه التعاون المختلفة فى مجال الإنتاج الحيوانى بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص والمشرف علي الادارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية

ذكرت " محرز " انه تم مناقشة امكانية التعاون فى إستيراد عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من اسباتيا والتى تتناسب مع صغار المربين وتقديم الدعم الفني في قطاع انتاج الالبان وايضا استيراد السلالات الاسبانية المتميزة من الاغنام والماعز وقد تم مراجعة الشهادات الصحية مع الادارة المركزية للحجر البيطرى فى مصر والموافقة عليها لاستيراد حيوانات حية ولحوم من اسبانيا .

وتقدم سفير اسبانيا بعرض التعاون في مجال سلسله انتاج زيت الزيتون لما لإسبانيا من خبرات واسعه في هذا المجال و الذي قابل ترحاب شديد من نائب الوزير.

أوضحت " نائب الوزير" انه تم الاتفاق علي ترتيب زيارة وفد فني من وزارة الزراعة لتقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم بكافة عناصر سلسلة الأنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء وذلك في اطار اعتماد نظام جديد لتقييم المنشئأت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم الي مصر من اسبانيا بديلا عن النظام القديم للتقييم الفردي للمنشآت والمجازر.

ذكرت " محرز" انه سيتم اعداد مقترح بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال تنمية الثروة الحيوانية والدعم الفني والتدريب وتبادل الخبرات واجراء الابحاث المشتركة بين المعاهد البحثية المتخصصة في البلدين وتنفيذ مشروعات مشتركة بين الانتاج الداجني وزراعة اشجارالزيتون لاستغلال الابعاد الوقائية بين هذه المشروعات