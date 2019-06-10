سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 02:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سعيد يتهم زوجته: سافرت لأزيد دخلنا وعندما رجعت ضبطتها فى أحضان عشيقها

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:00 ص
سعيد يتهم زوجته: سافرت لأزيد دخلنا وعندما رجعت ضبطتها فى أحضان عشيقها محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مواطن دعوى، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز والخروج عن طاعته، بعدما حرر ضدها محضر بقسم شرطة أكتوبراتهمها فيه بالزنا بعد ضبطها برفقة عشيقها بإحدي العبارات.

وأكد"سعيد.ك.خ" : "خانتنى واستغلت سفرى لأعود إلى المنزل وأعلم من الجيران انحلالها الأخلاقي، وتردد رجال أغراب على المنزل فى غيابي، وأنها على اتصال مع شخص يدعى "س.ك"، فراقبتها إلى أن ضبطتها فى وضع مخل معه بإحدى العبارات".

وتابع المدعى أثناء جلسات نظر القضية مطالبا فيها بمعاقبة زوجته بسبب خيانتها له: "عملت ليلا ونهارا، لكى أوفر لها طلباتها ولا أحرمها من شىء، وعندما وجدت أننى مقصر فى حقها قررت السفر خارج مصر لأحسن دخلنا، وعشت فى الغربة محروم من حقوقي، رأيت أياما سوداء، ولكنها لم تقدر هذا، وعندما سافرت قامت باستغلال غيابى وأقامت علاقات غير شرعية مع الرجال".

وأوضح الزوج : "عندما كنت أعود الأجازة يحكى لى الجيران عن أفعالها، وعندما راقبتها اكتشفت حقيقة زوجتي البشعة، لتهددني وينقض علي عشيقها ويحاول التخلص مني لولا تدخل المسئولون عن المركب ".

واستطرد : "ضبطتها متلبسة فى إحدى العبارات، وتواجهني بكل بجاحه أنها لن تنفصل عني إلا بعد تقاضيها جميع حقوقها، وتبتزني حتي لا تفضحني وكأني أنا من خنتها وارتكبت تلك الجريمة".

ويضيف :" حاولت تماسك أعصابي، ولم أتهور وأبلغت قسم الشرطة ليتم ضبطهم متلبسين بجريمتهم، حتى تأخذ عقابها جزاء ما فعلته بي".

 

 


محكمه الاسره

خلافات اسريه

خيانه زوجيه

زنا الزوجات

عنف اسري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

البرتغال تهزم هولندا وتحقق اللقب الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية

البرتغال تهزم هولندا وتحقق اللقب الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة