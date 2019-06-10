سعيد يتهم زوجته: سافرت لأزيد دخلنا وعندما رجعت ضبطتها فى أحضان عشيقها

كتبت أسماء شلبى

أقام مواطن دعوى، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز والخروج عن طاعته، بعدما حرر ضدها محضر بقسم شرطة أكتوبراتهمها فيه بالزنا بعد ضبطها برفقة عشيقها بإحدي العبارات.

وأكد"سعيد.ك.خ" : "خانتنى واستغلت سفرى لأعود إلى المنزل وأعلم من الجيران انحلالها الأخلاقي، وتردد رجال أغراب على المنزل فى غيابي، وأنها على اتصال مع شخص يدعى "س.ك"، فراقبتها إلى أن ضبطتها فى وضع مخل معه بإحدى العبارات".

وتابع المدعى أثناء جلسات نظر القضية مطالبا فيها بمعاقبة زوجته بسبب خيانتها له: "عملت ليلا ونهارا، لكى أوفر لها طلباتها ولا أحرمها من شىء، وعندما وجدت أننى مقصر فى حقها قررت السفر خارج مصر لأحسن دخلنا، وعشت فى الغربة محروم من حقوقي، رأيت أياما سوداء، ولكنها لم تقدر هذا، وعندما سافرت قامت باستغلال غيابى وأقامت علاقات غير شرعية مع الرجال".

وأوضح الزوج : "عندما كنت أعود الأجازة يحكى لى الجيران عن أفعالها، وعندما راقبتها اكتشفت حقيقة زوجتي البشعة، لتهددني وينقض علي عشيقها ويحاول التخلص مني لولا تدخل المسئولون عن المركب ".

واستطرد : "ضبطتها متلبسة فى إحدى العبارات، وتواجهني بكل بجاحه أنها لن تنفصل عني إلا بعد تقاضيها جميع حقوقها، وتبتزني حتي لا تفضحني وكأني أنا من خنتها وارتكبت تلك الجريمة".

ويضيف :" حاولت تماسك أعصابي، ولم أتهور وأبلغت قسم الشرطة ليتم ضبطهم متلبسين بجريمتهم، حتى تأخذ عقابها جزاء ما فعلته بي".