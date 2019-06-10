رئيس الجمعية الوطنية فى فنزويلا ينفق 16 مليون دولار على حفل زفاف ابنته

كتبت فاطمة شوقى

بينما تعانى فنزويلا من نزاع بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة التى استنزفت محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة والصيدليات والمستشفيات والمطارات، أقام رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية "ديوسدادو كابيلو" حفل زفاف لابنته أحياه المطرب الشهير "عمر أسيدو" كلفه 16 مليون دولار .

ووفقا لصحيفة "لا بروبنساس" الإسبانية فإن 16 مليون دولار تعتبر ثروة باهظة فى دولة يوجد فيها الحد الأدنى للأجور 18000 بوليفار ، أى ما يعادل 18.43 يورو، وهذا هو الحال بعد أن قرر مادورو زيادة الاجور بنسبة 300%.



الرجل الثانى بعد مادورو يحتفل بزفاف ابنته ب 16 مليون دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل استمر ليومين فى "بارخيل" بالبحر الكاريبى.

ونقل الكاتب والجنرال المتقاعد كارلوس بينازولا على تويتر، المقيم فى ميامى حيث تم نفيه، بعض التفاصيل عن حفل الزفاف، رغم منع نشر أى صور او معلومات عن حفل الزفاف.

وأوضحت الصحيفة أن الجنرال المتقاعد أكد أن مطار الأرخبيل كان مكتظا بطائرات خاصة وهليكوبتر ، التى نقلت المدعويين إلى الحفل ، وأشهرهم كانت "روزينيس" ابنة هوجو تشافيز الصغرى ، التى أقتلها طائرة خاصة من باريس مع خطيبها الكوبى.