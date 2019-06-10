سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 02:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الجمعية الوطنية فى فنزويلا ينفق 16 مليون دولار على حفل زفاف ابنته

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:33 م
رئيس الجمعية الوطنية فى فنزويلا ينفق 16 مليون دولار على حفل زفاف ابنته الرجل الثانى لمادورو يحتفل بزفاف ابنته ب 16 مليون دولار
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بينما تعانى فنزويلا من نزاع بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة التى استنزفت محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة والصيدليات والمستشفيات والمطارات، أقام رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية "ديوسدادو كابيلو" حفل زفاف لابنته أحياه المطرب الشهير "عمر أسيدو" كلفه 16 مليون دولار .
 
ووفقا لصحيفة "لا بروبنساس" الإسبانية فإن 16 مليون دولار تعتبر ثروة باهظة فى دولة يوجد فيها الحد الأدنى للأجور 18000 بوليفار ، أى ما يعادل 18.43 يورو، وهذا هو الحال بعد أن قرر مادورو زيادة الاجور بنسبة 300%.
 
الرجل الثانى لمادورو يحتفل بزفاف ابنته ب 16 مليون دولار
الرجل الثانى بعد مادورو يحتفل بزفاف ابنته ب 16 مليون دولار
وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل استمر ليومين فى "بارخيل" بالبحر الكاريبى.
 
ونقل الكاتب والجنرال المتقاعد كارلوس بينازولا على تويتر، المقيم فى ميامى حيث تم نفيه، بعض التفاصيل عن حفل الزفاف، رغم منع نشر أى صور او معلومات عن حفل الزفاف.
 
وأوضحت الصحيفة أن الجنرال المتقاعد أكد أن مطار الأرخبيل كان مكتظا بطائرات خاصة وهليكوبتر ، التى نقلت المدعويين إلى الحفل ، وأشهرهم كانت "روزينيس" ابنة هوجو تشافيز الصغرى ، التى أقتلها طائرة خاصة من باريس مع خطيبها الكوبى.
 
 

فنزويلا

نيكولاس مادورو

ازمة فنزويلا

حفل زفاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تزاحم فى محطة بنزين ينتهى بجريمة قتل بـ"فنزويلا"

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:06 م

ذهب فنزويلا يتلاشى تحت حكم مادورو.. كاراكاس تفقد 20 طنا بعد سيطرة سيتى ودويتشيه بنك على ذهب بقيمة 1.4 مليار دولار..خبراء يكشفون: فقد أطنان بقيمة 840 مليون دولار وإرسال معظمها إلى تركيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:30 م

فنزويلا تغلق قنصلياتها بـ3 مدن كندية ردا على إغلاق أوتاوا سفارتها فى كاراكاس

الأحد، 09 يونيو 2019 01:21 م

فنزويلا تتفق مع روسيا على دفع الديون بالروبل

الأحد، 09 يونيو 2019 10:24 ص

وزير خارجية فنزويلا يعلن تعليق عمل سفارة بلاده فى كندا

الأحد، 09 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة