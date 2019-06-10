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خوفك من الجبنة مش دلع دية حساسية هتسببلك هرش وألم فى المعدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:00 م
خوفك من الجبنة مش دلع دية حساسية هتسببلك هرش وألم فى المعدة حساسية الأجبان على الجسم
كتبت إيناس البنا

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كما هو الحال مع أي رد فعل تحسسي آخر، يستجيب الجسم لحساسية الجبن بعد تناول أنواع معينة، ويظهر ذلك فى صورة بثور على هيئة خلايا النحل والقيء والصفير والحكة على الجلد.

من الشائع أيضًا  وفقاً لـ" HowStuffWorks" أن يكون هناك سيلان في الأنف أو دموع فى العيون أو إسهال أو تشنج في البطن. في معظم الحالات الشديدة، يمكن أن يتصاعد رد الفعل التحسسي للجبن إلى صدمة الحساسية ، مما يؤدي إلى الاستخدام الضروري لبعض العلاجات الدوائية.

يوضح موقع " HowStuffWorks"  أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز البسيط يعتقدون خطأً أنهم مصابون بحساسية في الجبن،  في حين أن مصادر الطعام متشابهة، فإن الأعراض ليست كذلك، فقد يتم عزل عدم تحمل اللاكتوز إلى القناة الهضمية ويتجلى في صورة الإسهال والغازات والانتفاخ.

حساسية الأجبان
حساسية الأجبان

كيف تبدأ الحساسية

تنشأ الحساسية عندما تهاجم آليات الدفاع الطبيعي في الجسم مادة غريبة وتطلق الهستامين في مجرى الدم، الكازين وبروتينات مصل اللبن الموجودة في الجبن هي الأسباب المحتملة لرد الفعل التحسسي للشخص، وقد تحتوي بعض أنواع الأجبان القديمة على الهستامين الخاص بهم.

عادة ما يتم تقسيم هذه الهستامين في الجسم بواسطة إنزيم يسمى "ديامين أوكسيديز" ، بحيث لا يتفاعل الجسم، ولكن  بعض الناس ليس لديهم الكثير من أكاسيديز ديامين في أجسامهم ، لذلك فإن الهستامين الموجود في الجبن القديم يمكن أن يخلق رد فعل تحسسي.


حساسية الأجبان

الهيستامين

رد فعل تحسسى

عدم تحمل اللاكتوز

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