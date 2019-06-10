جرائد روسية تدعم صحفيا متهما بالإتجار فى المخدرات

كتبت - هناء أبو العز

اشتركت 3 صحف روسية، اليوم فى نشر صفحة أولى مشتركة لدعم صحفي استقصائي روسي متهم بالاتجار بالمخدرات، لتؤكد أن هذه القضية التي تسببت بموجة من السخط والاستنكار، ملفقة.

وجاء في الصفحة الأولى التي نشرتها الصحف الواسعة النفوذ "كومرسانت" و"فيدوموستي" و"ار بي كاي"، "نحن ايفان جولونوف".

وكان إيفان جولونوف، مراسل وسيلة ميدوزا الاعلامية المستقلة عبر الإنترنت، والمعروف بتحقيقاته حول الفساد في مجلس مدينة موسكو أو الاختلاسات المتعلقة بالقروض الصغيرة أو الجنازات، قد تم القبض عليه الخميس الماضى ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله مساء السبت، بقرار من أحد القضاة.

وتقول الشرطة وفق ما نشرته" مونت كارلو الدولية" إنه حاول بيع "كمية كبيرة" من الكوكايين والميفيدرون، وهو مخدر مركب.

وأنكر الصحفى هذه الاتهامات، معتبرا أنها على صلة بتحقيقاته، لاسيما منها تلك المتعلقة بتقاسم المافيات "المقابر التجارية" في موسكو.

وذكرت الصحف الصحف الثلاث في بيان مشترك "نعتبر أن الأدلة التي تدين إيفان جولونوف التي قدمها المحققون، ليست مقنعة وأن ظروف اعتقاله تحمل على الاعتقاد أنها حصلت خلافا للقانون".